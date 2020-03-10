桃園市長鄭文燦10日施政報告，桃園市議員聚焦在「桃園幫」董座接連被拔官下台，懷疑民進黨政治鬥爭，直言大選後人事、預算都在「卡燦」，為鄭的政治路擔憂，鄭文燦四兩撥千金，強調是政院對政治任命的檢討，「口水會傳播病毒，防疫期間不要口水！」

「去年是卡韓，今年都是卡燦！」無黨籍議員劉勝全率先開炮，直指上月前桃園市副市長王明德從桃園機場公司董事長卸任，上周曾任立委的桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都被拔除董座，直言「桃園幫」紛紛黯然下台，除了人事，就連統籌分配款對桃園也是不公，質疑中央處處針對「鄭文燦」，建議鄭直上爭取行政院長。

鄭文燦一度強調是「適才適所」，直言郭和陳都沒有在桃園任職，「口水會傳播病毒，防疫期間不要口水！」孰料劉勝全不願輕易放過，以「我們距離超過1公尺」，強調「數據會說話」頻頻追問最圓滑、最圓融、最溫良恭儉讓的「桃園隊隊長鄭文燦」。

國民黨議員劉茂群、呂淑真、周玉琴等人也都認為中央「卡燦」，像是鄭的重大政見「桃園鐵路地下化」竟因經費分擔問題被交通部「退件」、退回國發會，等同打臉桃園市政府，強調鄭是「桃園的驕傲」，大家會當市長後盾，徐玉樹則打趣，希望鄭文燦跨鄉到其他縣市，桃園下鄉工作交由議長邱奕勝來做，讓全場莞爾。

鄭文燦否認被打臉，強調和交通部長林佳龍溝通、互動都沒有問題，預算分擔已和交通部完成共識，將遵循高雄模式地方付25％、中央是75％，「不會逆轉、也不會改變！」他也強調王明德是屆齡，「港市合作才是重點！」，希望任何人都能跟桃園有很好合作，目前由交通部民航局長林國顯兼任桃園機場公司董事長，正好能統合兩單位，縮小決策時間一起推動桃園航空城，在桃園航空城區段徵收的關鍵年攜手達成目標。至於統籌分配款，鄭文燦強調是因桃園升格晚，在不能影響其他直轄市下，公式計算對桃園不公，將會同桃園區域與不分區立委，積極向中央爭取。

鄭文燦會後表示，防疫期間應該多一點理性的討論，政院不管任何人事更迭，基本上都有考量，他都會尊重，強調不管是哪個單位都應該用人唯才，任期屆滿或是在一定的任期都會調整，任何調整都不需要加上政治的理由或聯想，這是不必要的，強調人事都是中央去任命，自己擔任市長從沒有干涉中央人事，任用或屆退都尊重中央。

郭榮宗曾任立委、觀音鄉長、桃園議員，去年1月任桃勤公司董事長；陳宗義曾任立委、桃園市長、桃園議員，前年出任華儲公司董事長，2人都是民進黨籍，3月4日收到公文都被要求即刻交接職務，加上前年底接任桃園機場公司董事長的王明德，曾任桃園市副市長，也於月初卸任，3人過去都被視為「桃園幫」人馬。

(中時 )