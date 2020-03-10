日本政府10日在內閣會議上決定了可由日本首相宣布「緊急事態宣言」，由自治體指示民眾盡量不要外出、學校停課、禁止舉辦活動等的法案。

此法案是2012年立法、2013年4月13日施行的《新型流感等特別措施法》的修正案，在法案的對象中加入了新冠肺炎，可依法採取防疫對策的期間最長為兩年，也可視情況延長。

法案中規定，若判斷新型流感等傳染病對國民的生命、健康有顯著且重大的受害之虞，以及在日本全國迅速蔓延，恐對國民生活及國民經濟帶來莫大影響時，首相可宣布「緊急事態宣言」，同時可指定採取緊急措施的期間和區域。

指定防疫地區的都道府縣知事除可要求民眾勿外出、學校停課等之外，有特別需要時可蓋臨時的醫療施設，也可不經所有人同意使用土地或建築物。

法案11日經衆議院審議、朝野政黨的協商後，預計將於13日成立，日本政府擬於隔天的14日起施行。

官房長官菅義偉10日在內閣會議後的記者會上表示，「現在並非是立刻宣布『緊急事態宣言』的狀況。」「從危機管理的觀點來看，時常要假想最糟的情況，預先準備是很重要的。」

(中時電子報)