新冠肺炎在美疫情惡化，加上石油國際價格戰開打，美股9日出現2008年國際金融危機以來最慘烈的單日跌勢，3大指數收盤跌幅都在7%以上，對此總統川普表示，為了減輕新冠病毒帶來的經濟衝擊，他將與國會討論包括減稅等經濟振興措施，財長梅努欽也表示將動用「一切工具」確保經濟，相信一年內可恢復。

川普在白宮疫情記者會上表示，他將與國會討論包括減稅等經濟振興措施。

根據路透社與《南華早報》報導，川普在白宮疫情記者會上表示，在明天與參議院多數黨領袖討論後麥康奈（Mitch McConnell），他將公布應對新冠疫情衝擊的整套經濟措施，強調這是「非常、非常有力的政策」，包括薪資所得稅上給予減免，以及因自主隔離時薪員工獲得援助。他也表示，希望對航空、郵輪以及旅館等因疫情慘遭重挫的觀光產業提供援助。

面對美國雪崩，川普同日也在推特上分析，稱油價下跌對消費者應是好事，但股市下跌是假新聞作祟，繼續安撫市場恐慌，並指出「去年有37000個美國人死於普通流感，平均每年因流感死的人有2.7萬到7萬。生活和經濟仍在繼續，沒有停滯，目前我們新冠病毒確診546例，其中22人死亡。好好想想吧」！

財長梅努欽（Steve Mnuchin）在川普發言後也表示，坦承美股正面臨2008年以來最慘烈一次損失，但行政團隊有大量工具可以處理此一現況，且估計一年後經濟將恢復良好，「畢竟這不像金融海嘯，當時何時結束都不知道」。

此外，近來與川普總統有過密切接觸的2名美國國會議員9日宣布因出席傳出有人遭新冠病毒感染的保守派會議而自主隔離，外界關注川普是否有接受檢測，但他並未對此多做回應。而白宮發言人表示，川普並未接受檢測，他並未長期接觸任何確診人員，亦無任何病狀，總統身體狀況良好，他的醫師也將緊密關注他的狀況。

(中時電子報)