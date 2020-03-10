美股慘遇黑色星期一，道瓊暴跌7%啟動熔斷機制，（美聯社）

美股雪崩式暴跌逾2千點 23年來首次觸發熔斷機制

油價周一慘崩3成，嚇趴全球股市，美股周一開盤大屠殺7%，隨即啟動第一波「熔斷機制」，暫停交易15分鐘，為1997年來首度觸發。但並非每個股市的熔斷機制都進行的那麼順利，陸股2016年曾實施熔斷，創下只交易15分鐘的史上最快收盤紀錄，遭外界抨擊而喊卡。

美股熔斷機制源自於1987年10 月19日，道瓊指數慘遇「血腥星期一」單日崩跌逾22%，引發全球股市多殺多賣壓。之後美國證券交易委員會 (SEC)於1988年2 月推出融斷機制，就像保險絲在電流過大時會熔斷一樣，主要為避免恐慌情緒蔓延，導致股市失控急劇暴跌。

目前美股融斷機制有三大階段，以標普500為基準指數，若標普下跌7%，暫停交易15分鐘；之後放寬幅跌至13％，如再觸及再次暫停15分鐘交易；最後階段跌幅至20％，一旦達到，美股將結束交易提前收盤。

美股除了今天（9日）之外，前一次觸發熔斷機制是1997年10月27日。

目前包括美國、日本、英國、新加坡、南韓等都有熔斷機制，而大陸的熔斷措施僅4天就夭折，陸股2016年1月4日實施熔斷的第一個交易日，滬深300指數即先後觸及5%和7%的跌幅而發生熔斷；2016年1月7日第四個交易日，於9時42分觸及5%跌幅而發生熔斷，9時57分恢復交易後迅速破底，至10點因跌幅達到7%而提前關門，結果只開盤15分鐘就全天提前休市，創下史上最快收盤紀錄，在外界抨擊和壓力下，於次日（1月8日）暫停指數熔斷機制。

(中時電子報)