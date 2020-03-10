罷韓團體主張高雄市副市長陳雄文擔任高市選委會主委，違反利益迴避原則，陳雄文10日受訪表示，各地方選委會主委由市長、副市長或祕書長擔任，全國各縣市皆如此，市府依照法律辦理，不能因為某團體發表某主張，就違背法律解釋。

罷韓團體9日遞交連署書，同時宣布將向中選會、高雄市府、監察院、法務部等單位檢舉高市副市長陳雄文擔任高市選委會主委，辦理罷韓連署書審查相關業務，違反公職人員利益迴避衝突法，要求陳雄文應自行迴避。

陳雄文10日上午接受媒體訪問回應此事，他說，全國各縣市都是如此，如果市長本人是被選舉人或被罷免人，都是任命副市長來代理，罷韓團體主張違反利益迴避，他建議針對選罷法深入討論，把選罷法規範清楚。

「不能因為某個地方、某個團體做了某個主張，就違背法律解釋，或擴張法律解釋！」陳雄文說，法律規定各縣市選委會主委由縣市政府幕僚長以上，也就是市長、副市長或祕書長擔任，高雄市政府一切依法辦理。

陳雄文表示，高市選委會目前已收到罷韓團體遞交的第二階段連署書，接下來會開始進行審查，依照選罷法規定必須審查連署人資格，若曾連署第一階段提案必須剔除，身分戶籍資料是否清楚、簽名有沒有代簽、偽造，印章是否本人蓋的，都要仔細查核。

(中時 )