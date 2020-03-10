為破除酬庸，近期傳出行政院長蘇貞昌希望國營事業的用人回歸專業，桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義等人上周被拔除董座，蘇貞昌今受訪強調，這些都是屆期任滿，未來政府用人要專業、適才適所。不過，被外界質疑「酬庸」的前立委洪慈庸，今就職立法院顧問，民進黨前後標準不一。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，蘇院長決策跟各機關首長機要任用是兩件事情，不能混為一談，重點應該看上任後的表現比較好

過去國營事業董座總是被外界認為「政治酬庸」，近期蘇貞昌希望國營事業用人回歸專業，希望政治人物不要擔任國營事業董座，要撕掉「酬庸」標籤，因此，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟等人，都傳出人事異動。

相較之下，洪慈庸因立委資歷僅4年就獲聘立院顧問，月薪約12萬元，被質疑目的是為了正國會系統下屆立委布局，外界批評此人事案是「酬庸」，即便外界質疑及批評聲浪不斷，洪慈庸今仍如期就職，民進黨意圖拔掉「酬庸」標籤被認為是「打假球」。

鄭運鵬表示，蘇貞昌院長對官派董事長有新標準，相信蘇院長有其觀察及決策，這跟各首長機要任用是兩件事情，如果要用這樣指誰是酬庸，也可以指出國民黨執政有哪些人「酬庸」，這種標準不見得公平，應該要看上任的表現比較好。

(中時 )