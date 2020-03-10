普萊德科技（6263）公佈去年財報，全年合 併營收13.48億元，毛利率為40.81％，較前年同期的39％，增加1.81個百分點，全年稅後淨利為3.13億元，較前一年度的3.01億元，成長3.92％，去年每股稅後盈餘為5.01元。

智慧化聯網趨勢成型，網路基礎建設（Network Infrastructure）需求勢不可擋，普萊德科技繼發展全方位商規和工規網路通訊設備，為物聯網、工業物聯網、車聯網、大數據分析、甚至AI應用，提供一站式網路基礎建設設備解決方案，也推出友善人性化的智慧中央網管平台，管理者得以全面集中控管網路內各式連結設備，大幅提昇網管效率和效能。

雖然2月有新冠肺炎疫情干擾，但主打自有品牌的普萊德不受干擾，2月營收達1.04億元，較去年同期的8007萬元，呈年增29.82％，惟累計前2月營收1.99億元，仍小輸去年的2.04億元，年減2.22％。

展望109年，普萊德指出，未來將著重佈局高頻寬安全網管設備、網路供電PoE設備智慧管理、擴充工控領域自動化控制設備之外，將推出一系列觸控式中央網管系統，對於都會網路、智慧交通、智慧製造、倉儲自動化等網路監控挑戰度高的環境，提供即時性的網路設備現況，解決網管人員現場監控處理的時間和成本，加速實現智慧網路的多元應用與即時管理。

普萊德專注網路傳輸設備的研發與創新，以自有品牌PLANET行銷全球已26年，108年擴大參與國際網通和工業領域專業科技展，兼以數位化策略推廣品牌，帶動企業網路和工業級網路市場成長，提昇營運績效。同時，普萊德秉持企業永續發展的理念，維護良善營運體質，長期落實企業社會責任（CSR），於108年獲得多項國內外CSR獎項肯定，在台灣保持唯一中堅企業連續13年蟬聯《天下企業公民獎》的紀錄，在國際上榮獲亞洲企業社會責任獎、亞太企業精神獎、安永企業家獎，提昇企業品牌價值。

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