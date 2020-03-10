各媒體報導，因新冠肺炎疫情而滯留大陸湖北的台灣民眾，第二批包機即將於今（10）日晚間執行返台作業。行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通今天上午在立法院院會備詢時，被立委江啟臣、陳亭妃、孔文吉連番詢問下，均沒有正面回應，僅表示尚在溝通中，將交由中央流行疫情指揮中心下午統一說明。但陳明通也證實，即將返台的台灣人將有逾400位。

中央流行疫情指揮中心上午也宣布，下午一點半將召開例行記者會，說明疫情、口罩2.0、防疫交通車等議題，外界預估將觸及湖北台商包機。

也由於大批媒體上午多方追問，指揮中心上午也特地發出公告強調，媒體關注的各種防疫作為，一律今天下午記者會說明，將不會逐一電話回覆，「也請留工作時間給指揮中心，造成不便，敬請見諒」。

蘇貞昌今早在院會備詢時表示，對於湖北包機返台，我方就是堅持三大原則，弱勢優先、防疫優先、量力而為。湖北台商包機的溝通過程有發生困難，第一班包機返台也出了狀況，我方認為要保護國人、做好防疫，現在希望有好的結果，但基於兩岸互相尊重，現在尚無確定的最後結果，我們不宜提前說明。

對於第二批返台包機詳情、台灣成功促成的轉折點等問題，陳明通僅回應，對於今天報導沒有評論，還在協商溝通過程，不便透露，有確定會由指揮中心說明。但在江啟臣追問下，陳明通證實即將返台的台商人數，約400多人。

(工商 )