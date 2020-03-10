新型冠狀肺炎疫情延燒，許多旅遊產業、服務業、觀光景點的收益大減，政府目前正擬定振興券可望民眾刺激消費，但日前根據調查，雖說出門人數大降，想要變美的人卻沒有因此減少，醫美診所廖苑利醫師表示，以今年第一季Q1來說，醫美微整形的詢問度較前兩年提高5成，最受歡迎的是0恢復期、療程時間短，最快約莫20分鐘就能搞定的微整形療程，再加上術後恢復期戴口罩在防疫期間無違和，也增加許多愛美女性偷偷變美的意願。

廖苑利醫師表示，近幾年來受歡迎的「探索皮秒」擁有超短恢復期、快速退紅，既能不耽誤工作還能提升顏值一舉數得，所以成了近來最受歡迎的微整形療程，尤其《探索皮秒》（Discovery Pico）擁有比以往傳統奈秒儀器，像是淨膚儀器等等更卓越的效果，脈衝時間更短，且透過能量聚焦鏡片，集中成更強雷射光束，打到深層肌膚，有效的將黑色素震碎且細，使身體能順利代謝，且因脈衝時間短，對肌膚的熱傷害較小，療程時間短，所以成了許多OL的午間變美的首選。

除了改善顏值，廖苑利醫師說，愛美女性也很在意的緊緻度，《Classys UltraFormer III克雷西施歐萃芙茉第三代超音波系統》（簡稱：海芙3）近來也很受歡迎，海芙3是通過台灣衛福部（TFDA）可作用於身體的音波拉皮，針對腰腹部肌膚厚度較深或是臉部手臂等淺層脂肪部位，一般雷射儀器達到的深度較淺，但海芙3擁有特殊探頭，可以達到肌膚下不同深度1.5mm至9mm的探頭，根據脂肪的厚度，在肌膚底層以聚焦型高能量進行加熱作用，造成組織摩擦耗損，多個分散凝聚點，來達到拉提緊緻，使用部位從臉部到身體都適用，也是防疫期間偷偷變美的選擇之一。

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(中時電子報)