高雄1名男子阿光（化名）在網路認識1名少女，兩人相談甚歡彼此相約進一步開房間，少女也欣然答應，沒想到兩人到了旅館、脫光衣服正要進行「關鍵時刻」，突然有人衝進來恐嚇阿光要50萬，雙方因此鬧上法院。

判決書指出，阿光與少女在2018年間認識，少女認為自己願意和阿光上床是玩笑話，對方因恐嚇要將雙方談話外流使她名譽受損，少女心有不甘，決定設計一場仙人跳圈套，先與阿光約定同年11月17日下午4時許，在高雄市美麗島捷運站外碰面，再到一旁中正四路上的飯店開房。

而少女的友人李男、劉男則事先和她謀畫好，按照計畫另開1間房，之後衝進少女的房間，恐嚇阿光：「現在還有3 輛車的人在樓下等」、「今天不可能空手回去台北」、「台北處理這種事情的行情價大約是50萬元」、「要叫人上來扁你一頓」等語，並作勢要毆打阿光。

阿光找來父親，李男、劉男直接表明已經拍下阿光的照片，而且知道阿光住哪裡，若不付錢就要在附近貼出照片。阿光父親提出和解金10萬元，但李男堅持要36萬6千元，否則「無法對樓下兄弟交代」，最後阿光父親離開飯店籌錢，有人提醒這是仙人跳，他才報警處理。

高雄地院審理此案，依共同犯恐嚇取財未遂罪累犯，判李男、劉男有期徒刑6個月，可易科罰金，2審也維持原判。李男、劉男不服，再次上訴，案件目前上訴到最高法院審理中。

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(中時電子報)