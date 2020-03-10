台灣運彩單場暨場中投注場次預告(3月10日~3月16日)

1.「籃球」：提供3場場中與4場單場投注。

目前西區排名第三的丹佛金塊本周進入魔鬼賽程，週二(3/10)上午09:00先在主場迎戰東區霸主公鹿的強勢來襲，接著週四(3/12)上午08:00將與西區歐洲雙星組成的強隊達拉斯獨行俠一決高下，週六(3/14)上午08:30稍稍喘息與西區中段班馬刺碰頭，週一(3/16)上午09:00則前往洛杉磯與冠軍呼聲極高的西區王者湖人大戰，如此連續出戰強隊的恐怖賽程不僅考驗著金塊球員的體能與實力，還有教練團、制服組的應變及調配能力，球迷快來一齊見證微胖肉感的金塊王牌中鋒約基奇渡過本週嚴厲賽程之後會不會變瘦呢？

另外，最近三連勝在西區排名超過火箭來到第5名的雷霆週四(3/12)上午08:00將與西區排名第4的防守勁旅爵士碰頭，兩軍本季已經有過兩次交手都在爵士主場，各拿下一場勝利，如今主場換到雷霆，雷霆會再創佳績朝西區第4前進嗎？

2.「足球」：提供26場場中與33場單場投注。

歐洲冠軍聯賽16強本週起將進行第二回合較量，首回合主場0：1失利的英超勁旅托特納姆熱刺，次回合將在3/11(三)04:00將作客德國對RB萊比錫討回公道；西班牙名門瓦倫西亞同樣在首回合落敗，客場1：4大敗於義甲亞特蘭大腳下，3/11(三)04:00回主場能否收復落後3球的失地？兩支聯賽榜首球隊也在首回合客場中箭，英超王者利物浦0：1小負西甲豪門馬德里競技、法國霸主巴黎聖日耳曼1：2不敵多特蒙德，兩隊都準備在3/12(四)04:00於主場還以顏色。

歐洲聯賽本週起也將進入16強淘汰賽階段，不同於歐冠16強全由五大聯賽球隊壟斷，歐聯16強還有來自土耳其、丹麥、瑞士、奧地利、希臘、蘇格蘭和烏克蘭等多支球隊角逐，可望擦出更多火花。歐洲兩大盃賽自16強淘汰賽開始，台灣運彩全部加開單場投注。

南美俱樂部的跨國盛事，南美自由者盃已經展開小組賽的賽程，本週精選4場比賽加開單場或單場及場中投注。C組首輪小組賽不幸落敗的智利名門科洛科洛，3/12(四)06:15坐鎮主場迎戰巴西勁旅巴拉納競技；E組則上演巴西球隊內戰，首輪都贏球的格雷米奧將在3/13(五)08:00與國際體育將捉對廝殺，爭取獨居榜首的機會。

3.「冰球」：提供13場單場投注。

國家冰情賽況精彩，正在為外卡資格努力的溫尼伯噴射機本週四(3/12)09:00將作客愛德蒙頓油人，油人少主麥克大衛傷癒歸隊後戰績逐漸回穩，而噴射機藍線陣容近期傷兵頻傳，此戰要抵擋住油人猛烈的攻勢有一定難度。

明尼蘇達荒野下週一(3/16)07:30將在主場迎戰納許維爾掠奪者，主場牢不可破的荒野目前尚在爭取外卡資格，而連兩季中央區冠軍掠奪者本季防守效率下滑，同樣僅能寄託以外卡挺進季後賽，同處西部外卡亂集團的兩隊正面交鋒，哪隊最後能收下勝利?

瑞典冰球聯賽的喬加登已近四個月沒在主場輸過球，這段期間主場繳出13勝0敗2和的鬼神成績，本週三(3/11)02:00喬加登將在主場面對難纏的羅格利，喬加登面對羅格利已6連不勝，此戰能挾帶主場的強盛氣勢擊退羅格利嗎?

KHL大陸冰球季後賽已如火如荼展開，新西伯利亞與薩拉瓦特尤拉耶夫兩支低種子球隊分別將在週二(3/10)及週三(3/11)晚間10點進行賽事，是否能成功逆襲?台灣運彩將精選賽事提供單場投注。

4.「羽球」：自四強起開放單場投注。

一年一度的全英公開賽將於本週三(3/11)磅礡登場，台灣好手周天成與王子維將攜手出征，中國名將諶龍及石宇奇也名列男單出賽名單，少了桃田賢斗的男單賽場會是哪位好手捧走冠軍呢?

戴資穎去年全英公開賽決賽不敵陳雨菲，今年分列頭兩號種子的兩人，會再度於決賽狹路相逢嗎?喜愛羽球的消費者，千萬不能錯過本週精彩的賽事!

(中時電子報)