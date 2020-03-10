高雄市長韓國瑜罷免案將進入第三階段，也讓韓「可能」遭罷免後，誰來接高雄成為熱門話題，台灣民眾黨先前傳出接洽親民黨議員吳益政，打算勸進他，但知名度不足問題，也讓另一熱門可能人選浮上檯面。網友也直言若是「他」，總統府秘書長、前市長 陳菊完全沒優勢。

隨哲罷韓連署第二階段40萬份，昨9日送件抵高雄選委會審核。第三階段也將可能在6月中投票。對於罷韓可能通過，高雄市長即補選。台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲曾表示，兩年後的六都市長選舉，想在2022年選舉遍地開花，「就要打組織戰，就要拓展，並須籌建自己的陸軍。才能深入大街小巷，擴大實質影響力。

而對於民眾黨接洽吳益政，吳本人則表示，「現階段加入民眾黨機會較大。但補選高雄市長他興趣不大」。柯文哲昨9日下午受訪再度回應，「每一個政黨都會尋覓人才，這很正常」，但在「罷韓」時機，談補選合作，他倒不贊成現階段有太多政治活動。會不會推派人下去選(高雄)，柯坦言還不一定。

網友Tosca在批踢踢發文表示，「民眾黨挺黃國昌選高雄市長可行嗎？」若民眾黨真的在高雄難找人，「乾脆請前時代力量黨主席黃國昌下來選」，且以他知名度，若民進黨真的推人出來，「菊系新潮流很可能占不到便宜」。

其他網友多數也認同依此一說法，「黃國昌無異於自戀狂，和柯處在一起，應該會有很多笑話」、「國昌那個固執腦，要他做柯手下不可能」、「不要鬧了，黃國昌是正義魔人」。但也有網友認為可行，「黃國昌現在失業，柯真的可以考慮」。

(中時電子報)