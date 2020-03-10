義大利新冠肺炎疫情升溫，義大利總理孔蒂宣布封鎖的「紅區」擴大到全國。外交部發言人歐江安今天表示，義大利北部台商、留學生、僑界人士約450人，現階段他們並沒有處於危急情形，因為很多人有義大利國籍或居留證，因此大多選擇留在當地配合義大利政府的防疫措施。

歐江安解釋，義大利政府雖然宣布管制區域從北部擴展至全國，但是義大利的管制並非「封城」，限制的程度跟武漢是完全不一樣的概念。義大利政府呼籲民眾還是可以正常生活，只是要避免非必要性相關群聚活動。

歐江安說，國內18家長期經營歐洲線旅行社都沒有出團義大利了，因此在義大利目前沒台灣遊客滯留問題。至於目前在義大利的國人如果要離開，還是可以持護照或居留證提出申請，通常都會獲准離開義大利。她呼籲，現階段還是有航空公司經營義大利航線，還在義大利的國人若無必要儘速離境。

外交部長吳釗燮稍早在立院備詢表示，義大利包機返台現階段有困難，因為義大利宣布與台灣停航，仍是透過單獨離開比較好。

(中時 )