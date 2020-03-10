新冠疫情持續延燒，各縣市推出「防疫旅館」讓民眾可進行居家檢疫，新北市長侯友宜今早主持應變會議時也透露，新北市的防疫旅館、集中檢疫所都準備恰當；對此新北市衛生局長陳潤秋表示，將採收費制開放有需求民眾入住，地點不會公開，但隨時都可啟用。

據了解，自新冠疫情爆發後，新北市各局處逐一盤點可利用的閒置空間，鎖定一間位在郊區的獨棟舊旅館，作為防疫旅館用途，該旅館在疫情爆發前就因生意不佳，業者原打算歇業改做其他用途，經協調後開放租借，目前無人居住，相關單位仍在計畫中。

陳潤秋表示，目前防疫旅館已準備完成，隨時可以啟用，採取收費制，搭配周邊交通、飲食等機能一併規畫，提供有居家檢疫需求的民眾更方便、更安全的居住空間。

侯友宜今早在會議中表示，社區感染恐隨時爆發，新北市超前佈署，除了做好各級醫院大規模演練外，近期衛生局、副秘書長朱惕之多次到醫院視察，雖然不樂見社區感染發生，但若完全沒有演練概念，一旦爆發程序恐全部亂掉，希望準備做得更萬全、讓大家更有信心。

(中時 )