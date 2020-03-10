抹茶控注意！全家便利商店10日宣布「抹茶季」開跑，整合線上線下通路推出超過50款抹茶系列新品，除了搜羅全台抹茶人氣夯品外，全家旗下自有品牌也祭出5款抹茶新品，包括Let’s cafe私品茶「辻利白桃抹茶」、「白玉抹茶紅豆酷繽沙」兩款飲品，還有「脆皮抹茶泡芙」、「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」跟「抹茶紅豆麻糬麵包」，3/11起在實體門市販售。

此外，全家行動購也同步推出近50款的網路人氣抹茶商品，從糕點、吐司到飲品等都有，例如與日本最大的抹茶餐飲連鎖「七葉和茶」，共同開發的「抹茶瑪德蓮」、「抹茶布朗尼」，還有人氣焙茶製成的「焙茶瑪德蓮」、「焙茶布朗尼」等4款聯名燒菓子禮盒。

還有大人口味的「起司公爵靜岡熔岩抹茶布朗」，使用日本靜岡抹茶加上鮮乳坊無調整鮮乳，口感濃郁滑順；以及美食節目、部落客推薦的「抹茶乳酪球」，採用紐西蘭乳酪製成的重乳酪蛋糕，底部加上手工餅乾，香濃美味。另外也有奧瑪烘焙颶風吐司-抹茶紅豆口味，以及耶濃抹茶豆漿等。

全家表示，3/11起推出私品茶「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」2款新飲品，前者為私品茶與辻利聯名，看好民眾愛嚐鮮的特性，首次將經典抹茶注入水蜜桃風味，成為全新水果風味的抹茶飲品，3/11-3/24全家會員享優惠價45元。

另外，款「白玉抹茶紅豆酷繽沙」則是首度將麻糬加入酷繽沙中，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，再搭上日本靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，多層次的口感與視覺享受，3/11-3/13連續三天全家會員享2杯100元優惠（活動期間會員限購1組）。

糕點部分，據全家介紹，此次「抹茶紅豆麻糬麵包」新品是選用日本靜岡抹茶與京都大納言的紅豆，內餡裹上抹茶紅豆卡士達醬及麻糬，增加口感；「脆皮抹茶泡芙」則是以巧克力泡芙外皮，內餡裹入抹茶卡士達與黑糖黃豆鮮奶油，口感層次分明；「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」則是抹茶蛋糕加上紅豆餡，給復古的虎皮蛋糕捲新滋味。

此外，地瓜控也有福了！全家3/11起也將同步推出獨家地瓜相關商品，包括使用台農57號地瓜加上乳含量50％以上的「瓜瓜園地瓜牛奶」，還有「米乖乖烤地瓜」及「烤地瓜風味超寬條餅」，上述三項商品從3/11～4/7皆可享第二件6折優惠！

(工商 )