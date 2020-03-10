路透引述消息人士報導，黑石集團正就私有化大陸地產商SOHO中國一事與其進行商談，交易價值傳出達40億美元。SOHO中國港股受此消息激勵，10股價急飆逾三成，最高一度來到4.17港元。SOHO中國於上午11時12分中途停牌，股價停牌前報4.1港元，升37.6％，成交2.98億港元。

消息人士稱，黑石集團在2月初與SOHO中國展開排他性談判，並提出的私有化價格為每股6港元，較SOHO上日收盤價的2.98港元高出1倍。據稱，交易細節預計將在未來數周內敲定。消息人士還透露，黑石還將接管SOHO中國的債務。根據SOHO中國半年報顯示，截至2019年6月底，其債務規模為人民幣326.8億元。

SOHO中國由潘石屹和他的妻子張欣於1995年創立。目前SOHO中國董事會主席潘石屹及張欣持有SOHO中國 63.93％股權，且他們計劃完成交易後，仍保留少量股份。

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