大陸地區加速啟動5G基礎建設，大陸華為及中興通訊在供應商全面復工後積極拉貨，隨著訂單湧入及復工率提升，砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)、銅箔基板廠—聯茂(6213)、騰輝-KY(6672)及散熱廠—泰碩(3338)預估，第2季營運成長可期。

受到新冠肺炎疫情影響，讓第1季大陸5G基礎建設呈現停滯，不過隨著疫情受到控制，被視為大陸振興今年經濟的5G基礎建設亦加速重啟，據中國移動、中國聯通與中國電信等3大營運商的公佈數據，截至目前大陸開通的5G基地站已超過15萬個，據了解，包含中國移動等4大營運商，到2020年底，計畫將開通超過55萬個5G基地站，加上中國廣電，整體規模將達到60萬個，強勁的需求帶旺中興及華為供應鏈。

宏捷科因WiFi 6及VCSEL等新應用需求強勁，2月營收達2.71億元，月增0.74%，年成長190.58%，再創105年1月以後單月新高，累計1到2月合併營收為5.41億元，年成長161.76%。

各大智慧型手機品牌廠在大陸全面復工後全力衝刺新機銷售，亦降低使用零組件成本較高且受控於美國政策的美國半導體零組件，擴大採用台灣的半導體零組件，帶動新一波的「去美化」效益，加上宏捷科應用於大陸5G基地台路由器產品開始大量出貨，讓宏捷科營運看好。

據了解，宏捷科PA、WiFi及VCSEL三大產品客戶訂單穩定，尤其是WiFi 6及VCSEL的訂單相當強勁，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，WiFi 6產品比重亦逐步攀升中，公司現有產能處於滿載，依客戶訂單來看，法人預估，宏捷科第1季營運可望優於去年第4季，在新產能陸續開出下，第2季亦可望優於第1季。

泰碩為中興通訊開發的AAU 3.0目前已有幾款均在開模，預估今年第2季量產，由於今年客戶佈建數量已經確定，4月起總需求達一天5000台，泰碩初期提供1000台，相較於AAU 2.0泰碩僅提供熱導元件，AAU 3.0泰碩提供熱導元件+箱體散熱，ASP可望大幅提升，以一個基地台需要3台AAU建置，龐大的市場需求成為泰碩未來營運成長重要動能，隨著大陸廠區復工率提升及供應鏈恢復生產，泰碩希望，第2季加班趕工補回第1季營運。

聯茂及騰輝電子-KY積極搶攻大陸5G基站，其中聯茂透過大陸PCB廠深南電路板及楠梓電(2316)轉投資滬士電等通吃中興及華為兩大客戶，騰輝-KY則是順利通過中興5G基站產品認證，現已開始小量試產，預計第2季起出貨將逐步放量，在5G基礎建設訂單湧入下，只要疫情受控，兩家公司業績不僅第1季業績不看淡，第2季營運亦可望優於第1季。

(時報資訊)