2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球發燒，巴拿馬、賽普勒斯和蒙古今天也中箭落馬，先後通報境內首起確診病例。蒙古更下令封城6天以遏制疫情。以下為全球疫情總整理。

● 據法新社彙整數據，全球迄今有超過100個國家淪陷，確診超過11萬例，死亡來到4011例。

● 巴拿馬當地9日通報境內首起確診病例，患者為40歲女性。

● 德國9日通報境內頭兩起武漢肺炎死亡病例，兩例都發生在西部的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），一人為89歲女性，另一人為78歲男性，兩人都有其他疾病的病史。德國境內確診病例已破千。

● 希臘收容難民的列士波斯島（Lesbos）首度通報確診病例，患者為40歲婦女，先前曾到過以色列和埃及，8日已接受隔離。希臘衛生部9日通報全國新增11起確診病例，累計病例達84起。

● 賽普勒斯9日通報境內頭兩起確診病例後，代表歐洲聯盟所有27個成員國全都中鏢。當局表示，兩名患者均為賽普勒斯男性，一人25歲、另一人64歲，前者剛自義大利米蘭回國，後者剛從英國入境。

● 加拿大9日通報境內武漢肺炎首起死亡病例，為一名卑詩省（British Columbia）養老院的80多歲住戶。全加確診和推定病例方面，目前來到至少71起。

● 英國方面，當局通報第4起武漢肺炎死亡病例，死者70多歲，有其他病史，據信是在英國境內感染病毒。衛生部表示，截至9日上午，英國確診病例來到319起。

● 蒙古10日通報境內首例，患者為一名自莫斯科轉機入境、在當地就業的法國人士。蒙古當局已下令各市封閉6天，民眾不得進出，首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）和各省分中心一律隔離至3月16日，以遏制疫情。

(中央社)