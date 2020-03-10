川普政府今天指責「國家行為者」導致全球油價歷史性崩跌，並敦促俄羅斯駐美國大使顧及平穩市場的重要性。

在武漢肺炎疫情擴散導致需求減緩的情況下，俄羅斯與沙烏地阿拉伯兩大產油國發動價格戰，使得油價今天創下1991年波斯灣戰爭爆發以來的最慘跌勢。

美國能源部發言人海恩茲（Shaylyn Hynes）發布聲明說：「這些國家行為者試圖操弄與撼動石油市場，更凸顯美國作為全球夥伴與盟邦可靠能源供應者的重要性。」

能源部並未點名任何國家，但表示會觀察上週會議的後續發展。上週會議上，俄國不願聽從石油輸出國家組織（OPEC）減產要求，導致俄國與沙國簽定的3年產油限制協議破裂。

美國財政部另發布聲明說，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在一場先前排定的會議中，對俄國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）「強調有序能源市場的重要性」。

梅努欽的呼籲可能面臨障礙，因為川普政府上月才對俄羅斯石油公司（Rosneft）旗下子公司實施制裁，理由是這家公司協助委內瑞拉銷售石油，為委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）提供一條生命線。

(中央社)