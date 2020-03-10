拿到剛入手的新 Android 手機，你的第一步是什麼？來跑個分嗎？Android 用戶頗為熟悉的知名跑分軟體安兔兔(Antutu)，近日被發現全線應用程式通通從 Google Play Store 當中被下架，可能讓不少準備執行手機跑分的用戶傻眼。對此，外媒推測或許是與近期 Google 對於 Play Store 當中的 App 進行整頓的行動有關，這一波行動下架了多款涉及過度廣告的應用程式，其中小米執行長雷軍兼任董事長的金山軟件旗下的「獵豹移動」也身受其害。

《Android Police》報導，近期全線安兔兔相關 App 都從 Google Play Store 當中被下架，包含「安兔兔評測」、「安兔兔評測3D」、「安兔兔AI評測」、「安兔兔驗機」等 App，都已經無法在 Play Store 搜尋得到。該網站向安兔兔官方洽詢原因，並沒有獲得回應。

該網站推測，這一回安兔兔系列跑分測試軟體遭到下架，很可能跟大陸軟體開發商 Cheetah Mobile 有關係。先前，Cheetah Mobile 旗下的 40 多款應用程式就因為違反 Google Play Store 的廣告政策，所呈現的廣告嚴重干擾用戶體驗而全數遭到強制下架。會有此推測是因為安兔兔相關被下架的 App 相關說明網誌、隱私政策資訊通通都會導向 Cheetah Mobile。不過雖然被應用程式被下架，並非代表使用者就無法再透過安兔兔跑分。由於 Android 系統特性，使用者仍可從安兔兔官網自行下載 APK(Android App安裝檔)來自行安裝，不過因為並非從 Play Store 下載，安全性上須要特別留心。

(中時電子報)