台南市政府為降低青年及弱勢族群的居住負擔，已選定台南市北區小東路與北門路交叉口的住七公有土地，將規畫興建只租不售的社會住宅。市府都發局指出，該基地西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好。

都發局長莊德樑表示，此案為市府自行興建社會住宅首例，日前已與具豐富公宅推動經驗的建築師事務所簽約設計，經考量地區發展需求及社會公益性，將規畫數種房型空間需求，採通用設計，並計畫取得綠建築、智慧建築及無障礙建築標章。此案預計2021年初動工，2023年完工，預期可提供約350戶青年公宅，並將導入循環經濟設計概念，未來還有商業與社福空間，希望創造居民良好的多元互動環境。

都發局還強調，該局以多元策略推動社會住宅，除積極推動租金補貼、包租代管外，在興辦社會住宅部分，目前也已規畫以公辦都更案招商（如平實營區、精忠二村、二空新村等）公益性設施回饋取得公營住宅580戶，預計2021年陸續動工，並採每年滾動式檢討，提供市民只租不售的優質社會住宅。

(中時 )