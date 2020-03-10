新冠肺炎疫情全球延燒，蒙古10日亦首度確診首宗肺炎個案。蒙古為遏制疫情，宣布封城6天，首都烏蘭巴托和所有省的中心地帶採取隔離措施直到3月16日。

蒙古首名確診患者並非來自鄰近的中國大陸，而是一名在當地工作的法國能源公司僱員。該名患者日前從法國來到蒙古，中途在莫斯科轉機，當局正追蹤百多名密切接觸者。

蒙古國緊急情況委員會主席、副總理恩赫圖布辛10日緊急宣布，蒙古國確診首例新冠肺炎病例，該患者是法國公民，於3月2日乘莫斯科至烏蘭巴托航班抵達該國。蒙古國緊急情況委員會決定，自10日7時開始暫停首都烏蘭巴托至地方省份的交通運輸長達一周，包括各省私人汽車出入、城際長途公交車及國內航班和火車等各類交通工具。

值得注意的是，蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）曾在2月底到訪大陸，當時還送給大陸國家主席習近平一張證書，內容是「蒙古將捐贈3萬頭羊給中國」。不過巴特圖勒嘎2月27日返回蒙古後，為了防範肺炎疫情，連總統與訪問團成員也要接受14天隔離檢疫，目前仍未解除。

(工商 )