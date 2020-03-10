侯昌明近日錄謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，分享長期照顧從64歲開始罹患失智症的父親，面對家人質疑、夫妻爭執到差點離婚等壓力，甚至他因放棄對父親的急救，至今仍深深自責。

侯昌明回憶，父親會看著自己叫叔叔的名字，睡眠時間錯亂，吃飽忘記用餐過，還會跟親戚抱怨沒有飯吃，「搞得雅蘭壓力很大，很怕親戚誤會她不給我爸吃飯。」老婆曾雅蘭因為照顧父親壓力大也會失眠而健忘，他說：「我還拜託雅蘭要好好照顧自己，不要也患了失智症，不然我一輩子都在照顧失智症患者。」兩人在照顧父親期間，壓力大加上來自親戚過度的關心，讓曾雅蘭罹患憂鬱症，兩人一度爭執到要離婚，他說：「我還親眼看到雅蘭去撞牆，更相信她真的生病了！」

侯昌明至今未夢過父親。（和展影視提供）

在照顧父親、兼顧家庭兩難之下，侯昌明決定跟曾雅蘭搬回內湖的家，父親就由看護照顧，他也會前往探望。只是侯昌明卻發現，父親的存款怎麼一直減少，懷疑是看護偷拿錢。父親到中後期還罹患妄想症，常常覺得保險箱東西被偷，一開始侯昌明會詢問住在日本的姊姊保險箱的事，但卻被姊姊質疑：「是不是覬覦爸爸的財產？！」直到姊姊回台探望父親，侯昌明帶著他們到銀行確認保險箱依舊完好如初，但剛走出銀行的父親竟又開始懷疑東西不見，這才讓姊姊相信父親真的有妄想症。

照顧父親20多年，直到去世前2、3年父親眼神彷彿中邪竟是腦血管破裂，腦出血壓迫到神經，醫師詢問侯昌明，若有突發狀況是否要急救，當父親再次患病失去呼吸心跳，侯昌明只好忍痛說出：「不要救了！」與父親感情極深的他，為了照顧爸爸甚至可以賣房子支付費用，從來沒想到要放棄爸爸，更決心要成為父親的靠山，他說：「沒想到最後是我放棄了爸爸，到今天我還是很自責。」父親告別式後，會神通的友人向侯昌明轉達父親跟菩薩站在一起面帶微笑，雖然父親至今沒有入過自己夢中，但他盼望，「希望爸爸在另一個世界可以好好照顧自己，過去我以你為榮，現在我希望你以我為傲，我很高興可以當你的兒子。」

(中時 )