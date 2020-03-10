澎湖》2020年3月10日 澎湖 ▲旺旺集團與澎湖科技大學攜手送愛心，「水神抗菌液」微酸性電解次氯酸水分送弱勢團體惠民啟智中心。（陳可文攝）

全台消毒水缺貨，旺旺集團「水神」微酸性電解次氯酸水爆紅，變身成了防疫新尖兵；旺旺集團與澎湖科技大學攜手送愛心，10日水神抗菌液分送全縣偏鄉學校及弱勢團體，鄉親們豎起大拇指直叫好。

防疫物資搶翻天，旺旺集團發揮社會大愛拋磚引玉，號召全民總動員一起守護台灣，旺旺集團董事長蔡衍明慷慨捐贈全台各縣市上百台微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」生成機（HD240），一舉打響知名度，獲得熱烈回響。

旺旺集團專利研發「水神抗菌液」生成機，每台水神生成機配置18公升電解液，可製造3萬6000公升抗菌液。水神抗菌液是pH值介於5.0~6.5的微酸性次氯酸水，屬弱酸性，對於各種強力病原性細菌等具有超強抗菌效果。

台北水神公司總經理高雅玲指出，多年來歷經四川汶川大地震、莫拉克颱風、八八水災、流感疫情、禽流感等天災，旺旺集團「水神抗菌液」生成機都及時援助發揮最適時功效。

尤其旺旺集團捐贈澎湖科技大學4部「水神抗菌液」生成機發揮最大功效，自2月5日起每周一至周五早上9時至11時、下午3時至5時，免費提供200公升「水神抗菌液」微酸性電解次氯酸水，超過5200人次領取，天天大排長龍。

即日起因應上班上學，澎科大調整時間改為每周六9時至12時在校門口分送抗菌液，同時更將愛心散播每個角落，分贈全縣51所國中小學、3所公里托兒所及惠民啟智中心、老人之家等弱勢團體，共計8100多人受惠。

澎科大特地自掏腰包添購了1萬支10cc分裝瓶，10日上午校長翁進坪親率學校青年志工服務隊搭船前往虎井島，攜帶「水神抗菌液」微酸性電解次氯酸水分送虎井國小及中正國中分校師生們，還額外提供了10公升抗菌液以備補充之用。

翁進坪表示，旺旺集團與澎科大合作樹立了全民防疫最佳典範，教育部來電力挺澎科大將一系列防疫績效製作成一紀錄片，未來將當作學校衛生教育宣導短片，也感謝旺旺集團善盡企業社會責任，善行義舉「揪感心」。

(中時 )