台中市政府教育局為讓各公私立幼兒園瞭解學前補助內容，申辦作業流程及解答家長疑惑，每學期初皆會舉辦「各項學前教育補助業務申辦研習」，今年為配合防疫措施超前部屬，降低群聚感染風險；教育局改錄製「學前補助申辦影音檔」，將歷來幼兒園常見的問題及重點摘錄說明，避免因疫情影響家長受補助權益。

教育局長楊振昇說，目前學齡前幼兒就讀公私立幼兒園享有多元就學補助，其中「5歲幼兒免學費就學補助(含弱勢加額)」及「中低收入戶幼兒就學補助」已行之有年；104年8月起台中市加碼實施「台中市幼兒學前教育補助方案」等。

教育局指出，108年8月起配合行政院核定的「我國少子女化對策計畫(107年及111年)」，新增「公立幼兒園2至4歲幼兒免學費補助」、「準公共幼兒園補助」及「非營利幼兒園補助」等，均由幼兒園協助家長按作業流程、指定期程向教育局申辦。

楊振昇指出，近期因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，該局配合疫情指揮中心，減少舉辦大型室內會議，本學期取消4場研習改錄製「學前補助申辦影音檔」，並置於教育局網站 ( http：／／www.tc.edu.tw／m／991 )提供幼兒園線上觀看。

楊振昇強調，此影音檔依不同的補助內容分別錄製，除避免增加群聚感染機會，也可讓幼兒園承辦人依申辦項目點選、反覆觀看。

(中時 )