從中國大陸蔓延全球的新冠肺炎疫情，現在仍持續延燒，台灣防堵疫情全面備戰中。不過最近有網友在社群平台曝光一段「超狂防疫」畫面，是一對從美國洛杉磯，經由台灣轉機，準備返回大陸深圳的夫妻，男子全身上下穿著「白色防護衣」並戴著口罩；女子則手撐著大傘，傘下用透明塑膠布包一圈當布簾，胸前背帶抱一個幼兒，媽媽戴口罩，與孩子被「全身罩住」移動轉機，全副武裝要回「祖國」大陸避難，因為「覺得祖國的疫情控制得不錯」。

最近台灣航空圈瘋傳一段影片，有一對大陸籍夫妻，從美國洛杉磯要回大陸深圳，途中經過台灣轉機，結果媽媽拿出超狂的「透明塑膠布當簾子」，保護懷中約2歲大的女嬰，在台灣準備轉機回深圳，防疫滴水不露到把自己跟孩子，都「罩」在透明簾中，而爸爸也全身穿白色防護衣、戴口罩走在前頭，一家人的超狂防疫，讓當場看到的乘客和地勤都傻眼。

據機上的空服員表示，這名陸籍母親為了保護孩子，搭機了覺得椅子很髒，自備防護墊；還堅持坐在位子還要撐傘把自己跟孩子罩住，遇到空服員勸導收傘，她還回：「真的不能撐傘嗎？我的小孩戴不住口罩。」母女倆在從美國飛抵台灣，將近15小時的飛行，不吃不喝躲在帳篷裡，爸爸每4到6小時，就幫妻女換口罩，防疫做得超徹底。

有空服員表示，下機前，陸客還換掉女兒的全身衣服，再罩上新雨衣，以為誇張的鬧劇要結束了，結果在登機口發現這位媽媽還有第二把傘，「而且這把還是有開天窗的，我們真的是服了她！恥度破表！」空服員透露，有問對方為何這麼害怕還要搭飛機，結果這名女陸客說：「美國太可怕了，要躲回大陸避難」、還認為：「覺得祖國的疫情控制得不錯」，堅持要回到中國大陸。

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(中時電子報)