行政院通過《國土計畫法》修正草案，讓重大建設可不受《國土計畫法》限制，引發外界批評「開後門」，懷疑替財團建開發航。國民黨立院黨團今開記者會砲轟行政院，國民黨立委洪孟楷批評政院是「趁疫打劫」，這種重大爭議法案，行政院提一次，國民黨就封殺一次。

國民黨團書記長蔣萬安說，政院檯面上說為了防疫不提優先法案，檯面下又火速把《國土計畫法》送來，是假國家重大建設之名，規避環境保育、農業永續之責，這也代表執政黨在利益當前沒有不能犧牲的對象，因此國民黨要求行政院將爭議法案不要送進立法院，請行政院積極跟人民對話，檢視修法必要性。

洪孟楷說，520之後現在的內閣團隊就要總辭，所以現在都算看守，沒想到卻「趁疫打劫」，政院必須跟公民團體交代、跟人民交代，是不是要為特定人士開後門，奉勸民進黨不要任意硬闖重大爭議法案，「行政院提一次，國民黨就封殺一次。」

國民黨立委陳玉珍也嗆說，他自己擔任內政委員會召委，是絕對不可能把這案排進來，因此他也奉勸民進黨另一個召委，不要為一黨一人之私讓國家國土計畫毀於一旦。

國民黨團首席副書記長林奕華質疑，民進黨是不是打著國家重大建設為名，讓特定人士取得便宜農地跟山坡地開發？而催生此法的前立委邱文彥也說，堅持反對空白授權的修法，不是不能修法，而是怎麼修才合理，不應該開後門，圖利財團或產業，追求的應該是世代公平正義。

(中時 )