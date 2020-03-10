智慧手機廠vivo宣布，客戶服務中心2.0將於11日起全新登場，並宣布推出六大貼心保障，同時全面啟動防疫措施，vivo維修人員與工程師除將每日量測體溫且全程配戴口罩，並於每天結束營業後進行全面消毒外，現場也將備有額溫槍和乾洗手，針對有維修需求但不想出入公共場合的消費者，也推出免費到府收送服務，3日內就可完修送回(保固外報價件需以實際情況為主)，讓消費者享受最快速安心的優質服務。

vivo客戶服務中心現場備有耳溫槍貼心為客人量測體溫。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

以消費者需求為導向的vivo，宣布客戶服務再升級! vivo客戶服務中心31日起將從內湖舊址搬遷至新北市三重，新址場地將更寬敞舒適，凡購買vivo手機還可享六大貼心保障：

保障一「業界最長15日新品換貨」：15天內產品主體本身出現自然性功能故障，經由vivo檢測確定後，即可換貨

保障二「終身維修免費到府收送」：vivo為你省錢省時間，只要一通電話即有專人安排台灣本島免費到府收送服務。

保障三「終身免檢修費」：不論是否在保固內，全機型一律免檢修費，更換零件只收取零件費用。

保障四「保固內原廠殼、原廠保貼免費換」：vivo領先業界首創指定機型於保固內免費更換原廠保護殼和保護貼(限NEX3、NEX雙螢幕、V17 Pro、V15 Pro、V15、S1、Y91、Y95、Y12、Y17、Y19機型，保固內可免費更換兩次。)，可省下買保護殼和保護貼的費用。

保障五「終身免費手機健檢」：vivo照顧用戶手機的健康，客戶服務中心免費提供軟體升級、檢測、手機清潔等貼心服務。

保障六「始終如一，唯我為你」：vivo領先業界，上述皆為長期服務，不限特定時間。

vivo也提醒，若消費者想更換原廠保護殼與保護貼，又不便親臨服務中心時，也可撥打vivo服務專線(02)2999-2180或將相關資料(姓名、電話、收件地址、手機型號、IMEI)寄至vivo服務信箱([email protected] )，服務中心受理後將以郵寄方式寄出，讓消費者免去出門麻煩，更多詳情可洽vivo官網。

(中時電子報)