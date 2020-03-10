行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢，民進黨立委陳亭妃在質詢時讚揚「院長你真的很辛苦，讓台灣國家隊一直做出不可能的任務，成為全世界的標竿」，尤其是快篩抗體篩檢更是台灣的功勞，結果中國卻來搶功，「我台灣我驕傲，台灣就是一個國家！」說完，蘇貞昌似乎龍心大悅，直說「我完全同意你說的，這次疫情讓世界看到台灣的能力，也看到跟中國在一起『沒卡好啦』！」

蘇貞昌今率內閣首長赴立院進行施政總質詢，由於這是立法部門監督行政部門的重要機會，多數立委大多是磨刀霍霍，備妥題目逐一檢驗行政部門是否有缺失。陳亭妃今質詢時，在15分鐘的質詢時間，大約有將近10分鐘在表揚行政團隊。

陳亭妃說，院長你真的很辛苦，台灣國家隊一直在做不可能的任務，肺炎發生到現在成為全世界的標的，「真的感謝院長的辛苦！」尤其現在看到原本需要半年才能完成的60條新生產線，現在25天已經完成，整個國家隊不分你我，看到這個畫面是感動的。

陳亭妃說，看到60條口罩生產線的加入，不斷地增加生產量，從試車到生產，「感謝院長！真的好辛苦！」

陳亭妃進一步說，口罩2.0的政策，讓沒辦法排隊的年輕朋友都能買到口罩了，「我想這也會成為第二個世界第一了！小小動作要花行政團隊多大的心力，相信禮拜四最快就能上路，大家都好期待！」

對此，蘇貞昌說，讓民眾最直接有感的就是口罩，這一點也要感謝行政院副院長陳其邁跟所有廠商與團隊合作，如果不是一有狀況就立刻管制出口、搶機器，「沒有搶今天就沒有60台」。而且他還又批准再加32台，所以總共有92台。

蘇貞昌說，這是多少國人同胞累積來的努力與實力，像是如果沒有健保就不可能實名制；如果沒有這麼多人有水準「我OK你先領」，台灣人在這一次的疫情中給全世界看到不但有能力、有國力，而且有水準，還有高貴的情操！對於口罩2.0能否在禮拜四上路，應該也不會讓國人的期待落空。

陳亭妃說，不只實名制創世界第一，2.0也是走在世界各國的前端，還有就是19天的快篩抗體篩檢，這也是全世界第一，只是中國又在搶功了，讓她很沒有辦法接受，「所以我說我台灣我驕傲，這是台灣的功勞，關中國甚麼事情啊，現在又開始出豆腐了啊院長！我們真的要大步邁出，台灣就是一個國家，台灣是一個真真正正我驕傲的！」

對此，蘇貞昌說，「我完全同意，這次疫情讓世界看到台灣的能力，也看到跟中國在一起『沒卡好啦』！」

(中時 )