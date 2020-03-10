每天持之以恆存錢，為的就是殺豬公那一刻快感。日前一名網友存到了人生第一桶金，「8桶花了我3年半的時間，都是一元硬幣，重死我了」。他粗略估算一下，一桶金額約13000元，8桶就超過10萬元。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享他錢存滿滿的喜悅，「後天去郵局，希望不會被白眼」。為了方便別人作業，他將所有硬幣分類，只拿1元去存，「有跟郵局站長先通知了，他叫我星期三早上十點過去」，以1元硬幣3.8公克計算，一桶約49公斤，8桶將近400公斤重。

對此，網友看見8桶1元硬幣全都驚呆，「覺得存1元好累啊」、「有錢真好，好險我不是郵局櫃員，真的會想哭」、「光看我的五十肩就發作了」、「銀行雖有數幣機，這八桶要分次倒下去，還要分裝，行員會幹死」；還有人勸說，「貨幣還是盡量讓它在市面上流通吧（減少鑄造成本），很多銀行都有硬幣存款機」。

(中時電子報)