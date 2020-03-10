立法院今日舉行院會，官員前往接受備詢，時值防疫關鍵時刻，許多民進黨立委依然高度關切轉型正義議題，民進黨立委范雲甚至表示她認為轉型正義是政府所有施政目標中第二重要的。

范雲詢問行政院長蘇貞昌，假設政府有一百個施政目標，轉型正義排第幾？蘇貞昌表示很難說排第幾，例如現在要防疫，很難說孰先孰後，但始終不放棄。范雲回稱，如果是她，一百個目標她會將轉型正義排第二，把大陸對台灣民主滲透威脅排第一，因為如果這兩者沒守住，剩下98個再怎樣努力，都可能出現危機。

另外范雲指出，大陸的愛奇藝影音串流平台，在台灣超過6百萬人下載，但NCC和陸委會表示無法可管，文化影響力很大，政府應加以因應。對此蘇貞昌同意，認為范雲說的很重要，大陸要併吞台灣，無所不用其極，這種入島入戶入腦一定要防止，他會請行政院副院長陳其邁召開會議討論，現行法令不夠就修法，一定不能讓對岸達到併吞台灣目的。

(中時 )