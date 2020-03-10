新竹縣政府今發出新聞稿表示，對於產業界極度關切的遙控無人機管制，新竹縣空域將採負面表列，縣長楊文科表示，新竹縣為文化、科技、智慧城市，非常重視遙控無人機在公務、防疫、觀光、行銷、工程、農業等面向發展的未來性，因此針對新竹縣內的空域將最大限度的開放供一般民眾、廠商、學校等人員在縣內飛行。

新竹縣府109年3月2日也召開說明會，交通旅遊處游志祥處長主持，邀集本縣議員、各鄉鎮市公所、機關、學校法人、團體及一般民眾，共同對於新竹縣遙控無人機管制原則進行討論，初步決議縣內400呎以下空域，除中央及相關機關公告之禁止區域、都市計畫區域及土地管理機關另有限制外，皆開放供民眾依民用航空法及遙控無人機管理規則安全的飛行。

昨(9日)縣府也主動拜訪橫山鄉鄉長張志弘及中華科技大學副校長石大明，表示將全力爭取新竹縣遙控無人機考場，因應遙控無人機法規實行後自然人及機關法人未來龐大的考照需求，縣府將與橫山鄉公所協同中華科技大學，共同向民用航空局申請增昌大橋為無人機飛行場（該場地已經由交通部公告為無人載具創新實驗條例之實驗場地）為新竹地區的專業考場，便利民眾現地練習現地考照。

有關遙控無人機技術中華科技大學108年12月14日協助本府在橫山、內灣、尖石地區監測環境，包含坡地狀況、土石流潛勢、溪流情況等，而對於遙控無人機法規即將上路後，本府亦將協同中華科大發揮其專長，讓縣內各單位、各鄉鎮市公所、各相關協會及有需要之民眾，加速了解遙控無人機及相關管理及考照作業。

縣府強調，本來就很重視遙控無人機的發展，將彙整各中央單位、各鄉鎮市公所、民意代表、無人機相關協會及一般民眾多方意見後，將本縣無人機管制區域提報交通部民用航空局，並於109年3月31日正式公告，屆時玩家將可至民用航空局網頁進行查詢確認。

(中時電子報)