上洋產業(6728)2月營收為新台幣0.74億元，年成長121.51%；前2月營收新台幣1.57億元，年成長15.29%。上洋表示，2月營收成長主因在於濕冷氣候及新冠肺炎疫情民眾預期心理，推升烘衣需求，因而帶動商用、家用烘衣設備銷售，及自助洗衣加盟詢問，助攻營運動能走揚。

家電銷售部分，受到寒流濕冷氣候影響，近兩個月消費者烘乾衣物需求上升，並帶動產品銷量。上洋執行長吳國華表示，Huebsch優必洗是美國擁有超過百年歷史的商用洗衣設備領導品牌，在台銷售的優必洗家用烘衣機為美國原裝進口，採用商用等級的耐用材質，配備220伏特電力，在烘衣效能上特別有優勢，再加上反轉機制分散衣物，不但縮短烘乾時間，亦可防止衣物皺褶。而烘衣高溫附帶的消毒、抗菌功能，也順勢安撫新冠肺炎疫情之民眾恐慌心理，烘衣頓時成了洗衣不可忽略的一環。

「SeSA 洗衣吧」的部分，上洋代理銷售的AQUA洗脫烘與烘衣設備，其貼心的內槽預洗及高溫烘乾功能備受市場好評，尤其在這敏感時刻，可緩和消費者對自助洗衣的衛生疑慮。加上防疫期間，民眾對衣物能高溫抗菌消毒之依賴大幅提升，反而提高民眾前往自助洗衣烘乾衣物的意願，而許多加盟主看到自助洗衣商機，紛紛來電詢問，SeSA自助洗衣加盟的洽詢狀況較去年同期感受更為熱絡。

(時報資訊)