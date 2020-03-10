中租-KY(5871)董事會決議擬規劃辦理長期資金募集，擇一或搭配方式辦理境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，發行之股數(含普通股及特別股)以不超過1.5億股為原則。此次增資資金用途為未來長期策略發展及營運成長之資金需求。外資今發布最新報告，給予中租-KY「表現優於大盤」，目標價上看168元。

中租-KY早盤股價也在破底(最低價102元)後，出現跌幅縮小。

法人指出，此次新股發行不超過1.5億股，對股權稀釋約10.2％，該提案將在第二季度股東會上提出討論，然後董事會再決定採用GDR形式還是國內配股。

法人估，此次增資將在年底之前完成，此次增資的時間比市場預期的要早一些，但這也透露了幾個訊息：一、中國資產證券化的步伐緩慢。二、中租-KY仍目標維持穩定的合資產成長步調在15%左右，是市場平均值的2倍。

中租-KY也將在3月24日舉行法說會。中租-KY 2019年自結合併營收591.32億元，歸屬母公司稅後淨利154.69億元、每股盈餘11.65元，三者齊創新高，連2年賺逾1股本。展望今年，預計於印尼新設租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地增設據點。

(時報資訊)