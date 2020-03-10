快速擴散的新冠肺炎疫情將造成重大經濟衝擊的擔憂揮之不去，以及受隔夜原油價格崩跌打擊，繼周一暴跌5.1%後，周二日經225指數早盤收跌1.49%，為19,405.57點，盤中一度跌至18,891.77點，創下3年新低。東證一部指數早盤跌1.23%，為1371.82點，33大類股全面走低，對景氣敏感的礦業、海運與紡織類股表現最疲弱。美股期貨與原油價格反彈，助日股早盤跌幅收斂。

(時報資訊)