《日股》美股期貨、油價反彈，日股跌幅收斂 12:162020/03/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快速擴散的新冠肺炎疫情將造成重大經濟衝擊的擔憂揮之不去，以及受隔夜原油價格崩跌打擊，繼周一暴跌5.1%後，周二日經225指數早盤收跌1.49%，為19,405.57點，盤中一度跌至18,891.77點，創下3年新低。東證一部指數早盤跌1.23%，為1371.82點，33大類股全面走低，對景氣敏感的礦業、海運與紡織類股表現最疲弱。美股期貨與原油價格反彈，助日股早盤跌幅收斂。 (時報資訊) #日股 #美股期貨 #跌幅收斂 #原油價格 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3％ 11:292020/03/06 國際 《日股》憂全球染疫，日股重挫逾3％ 11:422020/03/06 財經 《日股》憂疫情擴散，日經指數收跌2.72％ 16:142020/03/06 財經 台股帶量長黑 績優權值股擴量換手 04:102020/03/10 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 疫情影響需求驟減 沙俄打價格戰 原油爆跌 04:102020/03/10 社會新聞 油價狂瀉疫情延燒 日股重挫3％ 09:322020/03/10 國際 1桶油跌至30美元 礦泉水都比它貴 09:342020/03/10 財經 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 《國際金融》川普提減稅、大舉紓困，美股期貨反彈逾2％ 11:082020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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