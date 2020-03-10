陽明大學今(10)日表示，醫學系於今年首創「醫師工程師組」，替台灣培育未來數位醫療產業人才，學生大六畢業時，不只可取得「醫學士」學位，還兼備「電資」專長。(陽明大學提供／李侑珊台北傳真)

醫療與電資是台灣經濟發展命脈，為了培育兼具兩者的跨領域人才，陽明大學今(10)日表示，醫學系於今年首創「醫師工程師組」，替台灣培育未來數位醫療產業人才，學生大六畢業時，不只可取得「醫學士」學位，還兼備「電資」專長。

儘管醫療與電資一直是台灣強項，也是大學學測第二類組與第三類組最熱門的科系，但醫學系學生畢業後進入醫院從事臨床工作、電機資通學生則多半在科學園區服務，兩個領域長期以來缺乏交流，限制了台灣數位醫療產業的發展，無形中也會喪失台灣經濟轉型的契機。

陽明大學醫學系今年整合校內課程，與交通大學電機學院合作，設計「醫師工程師組」，在今年個人申請入學預計將招收10位名額。有別於傳統醫學系課程，這10名學生在大一與第二階段，將會在交通大學修讀基礎醫學與電機資訊相關課程，大三後再回到陽明大學繼續完成醫學系PBL(問題導向學習)與實習課程，大六畢業時取得「醫學士」學位，同時並具備「電資」雙專長。

陽明大學醫學院院長陳震寰表示，從IBM、Google等科技巨擎相繼投入數位醫療與穿戴裝置研發，數位醫療產業將會是未來全世界的兵家必爭之地，而醫療與資訊正好是台灣強項，唯獨這兩個領域因為高度專業化，醫師在臨床看病，工程師在電腦前寫程式，雙方對彼此的術語都不熟悉，限制了台灣數位醫療的發展。

台灣有優秀的工程師，有能力製造先進的醫療儀器，但必須先瞭解臨床與病患需求；台灣同時也有優秀的醫師，但還是需要先進的儀器協助診斷。陳震寰說，台灣以代工為主的產業，目前正面臨轉型，醫師與工程師是台灣目前最頂尖的兩群人才，希望透過醫師與工程師的結合，擦出更多跨領域的火花，讓醫師不只是在醫院裡，工程師不只是在電腦前，培養台灣未來發展數位醫療產業人才，帶動台灣經濟轉型。

事實上除了「醫師工程師組」，陽明大學五年前也設計「醫師科學家組」，培育兼具科學研究與臨床技能的生醫人才。目前醫學系包含醫師組、醫師科學家組與醫師工程師組，希望透過為具備有三種不同特長的醫學生設計適當課程，替台灣培養臨床醫師、生醫科學家及醫師工程師三種類型的人才。

另外擔憂教育M型化，讓弱勢學生有進入頂尖大學接受醫學訓練的機會，陽明大學今年也持續推動「璞玉計畫」，不以學測成績為主要考量，取而代之強調經驗、動機等特質，入學後提供經濟弱勢學生萬元入學獎金，並且依據經濟弱勢程度，每個月包含寒暑假最多發給5千元的生活津貼，希望能打破只有都會區富裕家庭孩子，才有較高機會進入醫學大學就讀的現況。

(旺報 )