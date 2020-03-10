◎武漢包機今晚抵台 徐正文16字回應

滯留湖北台人第二批包機終於敲定，今（10）日晚間分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台。先前協商首批包機的徐正文，因引發爭議而關閉臉書，一個多月後，他重啟臉書發文，祝福台人一路平安。

◎沒事不准出門 義大利全境限制移動

義大利總理朱塞佩·孔蒂(Giuseppe Conte)星期一宣布，即日起實施全國限令，要求民眾待在家中，全國學校關閉，直到4月3日。

◎首爾最大群聚感染 客服中心34中鏢

韓國首爾一間客服中心爆發新冠肺炎群聚感染案例，包含員工、家屬在內，一共有34人確診，是首爾市至今最大規模的群聚感染事件。

◎男大生潑老翁化骨水致死 下場出爐

林姓男大學生在高雄文化中心因練舞，與一名打太極拳的80歲傅姓老翁爭場地，因倒傅翁遭警方以《社會秩序維護法》裁罰3千元。事後林男狹怨報復，買「化骨水」朝傅翁潑灑導致傷重身亡。高雄地院10日宣判，林男犯殺人罪，判處無期徒刑，可上訴。

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(中時電子報)