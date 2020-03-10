民間企業陸續加入防疫工作！包括味丹企業捐贈3,000袋泡麵，及慈濟基金會捐贈1,100份「安心祝福包」，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用。台中市長盧秀燕10日在市政會議上表揚兩家善心民間單位的愛心義舉，感謝他們響應政府防疫工作。

盧秀燕表示，味丹是食品公司，這次提供泡麵，加上社會局的物資，構成安心關懷物資；慈濟除提供食品，也提供心靈書籍、平安吊飾，減少隔離或檢疫民眾的恐慌。對於防疫工作，除了政府外，也需要很多民間、社團一起來幫忙，感謝慈濟跟味丹的愛心義舉，她代表市民及市府謝謝他們參加防疫工作。

市府指出，證嚴上人特別關心居家隔離者的健康，由慈濟基金會首批捐贈1,100份「安心祝福包」，內容物相當豐富，分為營養、保健和心靈祝福等三大品項，各品項包含大包五穀粉、香積飯、淨斯口糧、能量飲、素香鬆、靜思語、靜思人生系列書籍、愛心祝福卡，及平安吊飾等。

味丹企業則提供泡麵3,000袋，每袋5包泡麵，加上市府調度愛心食物銀行物資600份，包括豆豉燒鰻、八寶粥及肉燥泡麵等，將陸續發送至各區公所，提供居家隔離與檢疫者使用。

(工商 )