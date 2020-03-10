葉力奇（Christian Yelich）2018年轉戰密爾瓦基釀酒人後，打擊實力大大升級，如今春訓打得火熱，球團端出一份9年2.15億美元的延長合約，雙方已達成協議簽下。據了解，這份合約採延遲付款，葉力奇可一路領到2042年。

據《美聯社》報導，葉力奇日前簽下的9年合約細節已公布，2020年以及2021年球季他的薪水不變，分別是1250萬美元、1400萬美元；從2022年至2028年，原本他年年可以領到2600萬，但根據協議，球團將從這些錢中，每年提撥400萬美元作為延遲支付的款項。

葉力奇這份合約還有2029年2000萬美元的共同選擇權、650萬美元買斷，假設雙方沒有執行選擇權，釀酒人將從2031年開始，每年7月1日收到250萬美元的延遲款項直到2042年。

倘若2029年選擇權被執行，那麼他在2031年至2041年間將收到11比延遲付款，金額為230萬美元，至於最後還款日則是在2042年7月1日，屆時葉力奇已年滿50歲。

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(中時電子報)