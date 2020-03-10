台北港一艘香港籍貨輪（騏龍）昨（9）日晚間撞到引水船永華6號，導致59歲楊姓船長及29歲李姓船員落海身亡。引水船在港口的任務是引領船支泊入碼頭，薪水至少40萬元以上，但具有相當高的危險度；知情人士嘆：「薪水高，但就像是在賣命！」

引水船上的船員稱為「引水人」，需通過國考，還得有3年的經驗才能報考，法務部也有相關的《引水法》，是相當專業的領域。引水人的工作內容是引領各種不同船隻進出港口，也必須從小船上爬數層樓的高繩梯上貨船，每年都被須通過體檢，是高風險職業。

據《ETtoday》報導，引水人的月薪至少在40萬元以上，有航海人員直言這個工作就像是拿命在拼一樣，「薪水高，但就像是在賣命！」雖然外界看到薪水的數字都很羨慕，但對引水人而言，工作的內容才是他們的最高榮譽。

引水船「永華6號」59歲楊姓船長及29歲李姓船員落海身亡。（圖／翻攝畫面）

報導指出，海浪對引水人來說是致命的危機，過去就曾發生因為風浪過大，有引水人在攀爬時不慎落海導致身亡。昨晚的不幸事故造成兩條寶貴性命逝去，讓人感到相當心酸。

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(中時電子報)