劉康彥彩繪金鼠天燈成為今年平溪天燈節施放的主燈之一。(華梵大學提供／李侑珊台北傳真)

防疫抗煞是時下最夯議題，古人認為瑞獸具有祈福化煞避邪的功能，目前在國道五號石碇服務區就有一項「瑞獸圖譜集特展」，是華梵大學美術與文創學系四年級學生劉康彥結合現代動漫與原始神話等元素，所創作出各種造型討喜的神獸畫作，吸引不少遊客駐足觀賞，特展明信片上彩繪的金鼠神獸更是今年平溪天燈節施放的主燈之一，大受好評，很快就被索取一空。

劉康彥從二、三歲會握筆開始就愛上畫畫，更是各類繪畫比賽的常勝軍，在全國大賽中獲獎無數；但到了大學階段，他突然決定不再參加任何比賽，因為意識到自己的畫風已離主流越來越遠。

劉康彥於是決定不再投評審所好，開始潛心專注於自己喜歡的創作風格及主題，「瑞獸」的靈感即來自於大二時水墨老師發現他上課所畫的日本妖怪很不錯，鼓勵他以此為題材進行畢業製作。

劉康彥說，他在研究日本妖怪的同時，發現日本的藝術多處源自中國，因此一頭栽進中國神話、圖騰、老莊知識和禪宗的世界，進而開啟神獸系列創作之路。

此次於石碇服務區展出的「瑞獸圖譜集特展」，就是劉康彥突破傳統，結合水墨元素和民間剪紙風格，加上現代動漫與忍者精神，所創作出多幅顛覆眼球的畫作，色彩豐富鮮豔，筆法細膩，而且每一尊造型都獨一無二，既古老又充滿年輕感，非常討喜。

劉康彥瑞獸個展才一登場就超吸睛，不少路經石碇服務區的旅客都為之驚艷，其中一幅「大胃王」神獸，將蠟筆小新、派大星、霸子、辛普森版川普、一拳超人崎玉、白爛貓等動漫主角全部吃進神獸肚子裡，以不加一滴水的濃墨融入工筆畫細膩有力的筆法穿插組合，既逗趣又傳神，近二千張特展明信片「2020非我莫鼠」更很快被索取一空，學校還得派專人緊急補貨。

明信片上的金鼠造型神獸具有祈福寓意，代表「冀」與「望」，作品實際尺寸高達3公尺，還登上今年平溪天燈節主燈展示，於2月1日晚間施放升空。「瑞獸圖譜集特展」展期至3月31日為止。

(旺報 )