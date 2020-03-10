民眾每天看著防疫演練相關新聞，排隊買口罩、買酒精等畫面不斷重複上演，很可能焦慮上身。（陳育賢攝）

民眾每天看著防疫演練相關新聞，很可能焦慮上身。（陳育賢攝）

新冠肺炎持續延燒月餘，台灣防疫得當，新竹縣市甚至仍是0確診，但已有民眾每天看著相關新聞，排隊買口罩、買酒精等畫面不斷重複上演，因而焦慮上身，只要咳個嗽，就擔心的要死，醫師呼籲小心沒得到肺炎，焦慮症先上身搞出心病來。

台大醫院新竹分院精神醫學部醫師詹仁輝指出，近日門診有位泛焦慮症病人，原本病情穩定，長期在精神科就醫，但新冠肺炎疫情出現後，焦慮症狀明顯惡化，除了擔心口罩及酒精不夠，也購買拋棄式手套，以便出門時使用。

這名王姓女病患兩個月前從日本旅遊回來，近日出現輕微咳嗽，擔心自己被感染了新冠肺炎，頻頻來診詢問醫師是否需要做新型冠狀病毒篩檢，明明沒有被感染，但因心裡害怕與心疑，生活品質大降，焦慮症也再度發作。

詹仁輝表示，新冠肺炎疫情爆發後，疫情在全球擴散，有關疫情的新聞幾乎攻佔各類平面及電子媒體的版面，因其傳染力極強，部分患者若被感染可能成為重症甚至危及生命，因此人人聞之色變。

為了避免被傳染，許多人都取消了旅遊行程，也減少了跟親友及同事的聚會，許多民眾外出也戴上口罩，形成少見的景象。

加上各國政府及團體紛紛宣布各種防疫政策，包括延後開學、開工、開會、媽祖繞境延期、取消特定航線，甚至奧運是否要如期舉行也在討論之列，生活上產生了一些限制，民眾的心理也受到了一些影響，若本來有精神焦慮者，病況可能更加嚴重。

詹仁輝呼籲，若發現自己出現焦慮、胸悶、心悸等症狀，可以先嘗試轉移心情，減少追蹤新聞及社交媒體，從事其他活動，或考慮就醫，詢問專業意見。

(中時 )