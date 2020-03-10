國民黨青壯派立委江啟臣以壓倒性勝利贏得國民黨主席補選，昨（9）日正式接任黨主席。國民黨青壯派也滿懷希望，希望這位國民黨有史以來第一位被稱為水鬼的「海龍蛙兵」出身的黨主席，也能以蛙人「忠義剽悍、勇猛頑強」的精神，帶領國民黨脫胎換骨。

擁有一張娃娃臉的江啟臣，外界很少知道，他過去曾經有「水鬼」之稱的陸軍海龍部隊蛙人出身，他在2019年時，曾經在臉書PO出自己在金門蛙人部隊服役時的照片，精壯黝黑的身材，再加上胸前的「大肌肌」引起一陣叫好轟動。

當時照片一出立刻被網友推爆，紛紛留言大讚「委員一樣帥啊」、「體格太好了吧！」、「這不科學啊～」、「蛙人霸氣外漏」、「原來是真材實料的」、「有演過報告班長嗎？好眼熟」。

江啟臣雖然已經從陸軍兩棲偵察營退伍24年，但他仍保持每天早、晚都會一邊跑步，睡前還做「蛙人操」，包含仰臥打水、坐立打水跟伏地挺身的好習慣。

帶著一身好武藝與好身材，以及蛙人不怕苦不怕難的精神，江啟臣表示，選舉結束，代表團結的開始，世代之間需要合作、溝通，兩次敗選也突顯黨的落後，需要改革迎頭趕上，當選後只剩下一年多的任期，將會展開一連串的改造。

面對水鬼的帶領，國民黨青壯派也期待他能用蛙人精神帶領國民黨開創新局，就如同海龍蛙兵信條，「驍勇善戰，令敵人聞風喪膽，以勇猛頑強、捨我其誰之剛毅精神，永不放棄創造榮譽，永遠值得他人信賴與尊重。」放手往前衝。

(中時電子報)