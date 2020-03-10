今晚第二批武漢包機可望起飛，接回受困國人，對此國民黨籍立委孔文吉在立法院院會關心包機狀況，請問如何能在間隔首架班機之後一個月終於有所突破，但陸委會主委陳明通表示還在溝通中，不便透露一節，有結果會請疫情指揮中心說明。

孔文吉首先請問行政院長蘇貞昌本次協調的經過，為何之前無法談妥，如今突然可以？蘇貞昌表示政府始終用盡全力希望受困武漢同胞早日回來，但第一架從武漢回來的包機出狀況，不僅名單跟原本說的不一樣，還有人下機後被確診得新冠肺炎，基於第一次經驗，於是和大陸協調，希望弱勢優先、防疫優先，不然同機旅客也危險，台灣能力也要量力而為。

孔文吉表示，能回來大家肯定，但也拖了很久，請問陳明通為何本次可突破？報紙寫雙方各讓一步是否屬實？陳明通表示對報紙寫的不評論，兩岸還在溝通中，不便透露，有結果請疫情指揮中心說明。蘇貞昌也說如今希望有好結果，但在還沒有公布前不宜講，這也是對於對方的尊重。

(中時 )