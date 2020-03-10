台北港貨輪撞領港船，今凌晨將領港船吊上岸。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

救難人員已尋獲船長及船員遺體。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

陳姓引水人(右)做完筆錄步行離開。(吳亮賢攝)

一艘香港籍的「騏龍」貨輪昨(10)晚8時許入港時，因不明原因撞翻領港船，造成28歲李姓船員及58歲楊姓船長落海身亡，據了解，罹難的楊姓船長具有10年經驗、李姓船員也有5年，指揮貨輪入港的60歲陳姓引水人更是開港之初即任職，具12年資歷，目前陳男仍在製作筆錄，港務單位則已開始海事調查，進一步釐清案情。

台北港撞船引造成2船員落水死亡，引水人做完筆錄後離去。(吳亮賢攝)

經查，騏龍貨輪總重5272噸，領港船則為20噸小船，事發當下，陳姓引水人已登上貨輪，準備引導入港，但在靠近港口時，貨輪卻不慎撞上領港船，嬌小的領港船在龐大貨輪前不堪一擊，當場被撞破一個大洞，翻覆海面。

昨日晚間，救難人員先於船艙內尋獲李姓船員，但已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，今上午，又在港口附近找到李姓船長，不幸也已成冰冷遺體。

據悉，台北港貨輪要進港前，皆強制要求要有專業引水人引導，而引水人需具備相當高的門檻，至少要有3年以上船長資歷，了解各式船隻特性，通常能拿到證照者，多已40歲以上，且每天得搭乘領港船，靠近欲登上的貨輪後，再利用海上繩梯攀爬登船，極度危險，雖平均有近50萬元月薪，但被稱作是「以命來換高薪」。

負責引導騏龍貨輪入港的陳姓引水人，於2009年台北港貨櫃儲運中心開始營運時，即在此擔任引水人，具有12年資歷，楊姓船長也有10年以上經驗、李姓船員也有5年，經驗皆相當豐富，肇事的黃姓貨輪船長則為大陸籍，目前由船方聘請律師陪同製作筆錄中，陳姓引水人則已做完筆錄先行離開，港務單位也已著手進行海事調查，進一步釐清案情。

(中時 )