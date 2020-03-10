桃園市62歲謝姓婦女2月7日在LINE群組內，轉分內容，指桃園市新冠肺炎列管有48人。檢方認為，謝婦未確定消息來源、未經查證，涉犯傳染病防治法、恐嚇公眾罪，其向國庫支付新臺幣3萬元，予以緩起訴處分。

楊梅警方獲報，謝婦在有93人的在LINE「富岡農場快訊」群組內，轉貼「報告：1／25至1／27日 桃園市武漢病毒 列管人口為48人 1／28及1／29日增加10名，合計列管58名。八德4位 大園1位 大溪1位 中壢6位 平鎮6位 桃園14位 楊梅4位 龍潭3位 龜山2位 蘆竹7位 合計48位 桃園就48個 出門小心一定要帶口罩」等不實疫情訊息，向檢方提報後，認為致生危害公安。

檢方認為，謝婦所為，觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪、刑法第151條恐嚇公眾罪，因其坦承犯行，對所為深表懊悔，經命其向國庫支付新臺幣3萬元，予以緩起訴處分。

(中時 )