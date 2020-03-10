周杰倫攜手網路娛樂平台Netflix推出首部華語實境節目《周遊記》，將以最高製作規格、最強星光陣容驚豔全球觀眾，行程滿檔的周杰倫破天荒首次全程參與實境節目錄製，每集節目堅持全程無腳本，真實紀錄粉絲從未見過私下放鬆一面的周杰倫，每期邀請一位重量級飛行嘉賓作客伴遊，首曝嘉賓名單有蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒等，令人期待。

《周遊記》（J-Style Trip）展現周杰倫熱愛自由的天性，不同於一般經過情節設計的實境節目，《周遊記》全季以周董金曲貫穿且「無腳本、無人設、無規則」，以一首經典歌曲搭配一個知名城市景點，隨著熟悉旋律巡迴黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡、深圳、巴黎，這個空前的華人娛樂界創舉，成功打動了各世代男神點頭伴遊，加入「周遊記飛行嘉賓」的行列。

周杰倫展現生活面，令人期待。（Netflix提供）

與周董有著數十年好交情的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖，以及曾登上《美國達人秀》的魔術師蔡威澤也擔任固定班底，讓觀眾在這趟旅途過程親睹前所未見的巨星私下風采、好兄弟們間的真摯友情與爆笑互動全記錄，熱愛魔術的大男孩們更將一展魔幻神技。《周遊記》21日Netflix每周上架一集，全季共12集。

(中時 )