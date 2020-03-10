南韓政府承諾將採取措施抑制股票賣空，以及投資人看好各國政府將採取行動緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌幅收斂，目前小跌0.14%。

受新冠肺炎疫情影響，南韓股市周一暴跌逾4%，瀕臨進入熊市，該國財政部周二宣布自周三起暫時收緊股票賣空規定。此外，美國總統川普宣布將推出重大紓困與經濟振興方案，以及美股期貨與原油價格反彈，都為韓股下檔帶來支撐。

韓元盤中漲0.48%，報1,198.5兌一美元。

(時報資訊)