《韓股》政府限制賣空，韓股跌幅收斂 12:332020/03/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓政府承諾將採取措施抑制股票賣空，以及投資人看好各國政府將採取行動緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，周二南韓KOSPI指數盤中跌幅收斂，目前小跌0.14%。 受新冠肺炎疫情影響，南韓股市周一暴跌逾4%，瀕臨進入熊市，該國財政部周二宣布自周三起暫時收緊股票賣空規定。此外，美國總統川普宣布將推出重大紓困與經濟振興方案，以及美股期貨與原油價格反彈，都為韓股下檔帶來支撐。 韓元盤中漲0.48%，報1,198.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #賣空 #跌幅收斂 #新冠肺炎疫情 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情持續延燒 搶訂水神生成機大缺貨 09:402020/03/06 生活 新冠肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3％ 11:292020/03/06 國際 新冠肺炎疫情延燒 北院啟動「遠距訊問」 12:062020/03/06 社會 《韓股》憂全球不堪「疫」擊，韓股重挫2.44％ 12:162020/03/06 財經 新冠肺炎疫情嚴峻 基警分局設派出所「偵詢隔離專區」 14:102020/03/06 社會 新冠肺炎疫情斷PC供應鏈 台灣第一季下修6.6％ 15:142020/03/06 財經 《韓股》土洋法人聯手賣，韓股重挫2.16％ 15:572020/03/06 財經 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 19:042020/03/06 國際 日專家： 新冠肺炎疫情4至5月恐是顛峰期 22:312020/03/06 國際 新冠肺炎疫情衝擊 社福捐款急凍 19:202020/03/07 生活 財經熱門新聞 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 即時 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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