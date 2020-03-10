新冠肺炎疫情在中國正逐漸放緩，在全球卻加速傳播。瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為，危機往往會加快變革，此次疫情為5G、大數據和人工智慧（AI）合力推動社會邁向「萬物智慧」並提供新契機。鑒於中國的疫情防控形勢逐漸改善（湖北以外的新增病例數已降至很低的水準），且中國對亞洲地區的貢獻巨大，因此亞洲股票似乎比同類已開發市場股票更能經受住新冠肺炎疫情的衝擊。

目前亞洲各國政府均加大支出並全面下調政策利率。如果中國成功遏制疫情，則整個亞洲地區應會在下半年回歸趨勢增長率，且今年亞洲（日本除外）企業盈餘增速仍有望達到近10%。相比之下，歐元區今年的企業盈餘料將衰退1%。

截至3月5日，全球88個國家和地區已有超過98,000個確診病例。隨著疫情發展的報導佔據新聞版面，金融市場的走勢也起伏震盪。標普500指數一週來幾度大漲大跌，目前已較2月歷史高點回落約10%。10年期美國公債殖利率跌破1.0%大關，黃金繼續攀升。對於投資者而言，形勢喜憂參半。壞消息是，不明朗時期可能比預期拖的更久，或許將持續至第二季，對經濟造成更大的衝擊。好消息是，中國的形勢似乎正在改善，中國政府也推出強力措施來重振經濟活動。

陳敏蘭認為，全球政策寬鬆應使風險資產的基本面保持不變，但投資者在市場和行業佈局上要精挑細選。即便全球旅遊業面臨巨大衝擊，從酒店、航空公司到商場等各個方面皆受到波及，但機會也以意想不到的方式浮現。

危機往往會加快變革，而此次疫情為5G、大數據和人工智慧（AI）合力推動社會邁向「萬物智慧」提供了契機。一個明顯的例子是，人工智慧不僅被用於新冠病毒的基因組測序，還被用於尋找在中國以外疫情傳播的預警信號以及追蹤密切接觸者。

隨著各國政府加大防控和治療，在人工智慧和5G領域的私人投資可能會獲得進一步提振。亞洲在5G相關技術上的支出料將大幅攀升（從2019年的75億美元升至2025年的1,500億美元），令該地區的上游行業（如半導體和設備）和下游行業（如智慧型手機）受益。此一龐大支出應會支持亞洲科技行業結構性上行。

事實上，隨著中國主要城市封城，電子商務、線上教育、線上醫療、線上娛樂和遠端辦公類APP的普及率急速上升。資料顯示，至2030年料將新增20億互聯網使用者，對線上商業模式的需求將繼續增長，遠遠超出此次疫情帶動的需求。有鑑於此，支持這些業務的基礎科技（或使能科技）將進一步蓬勃發展，比如人工智慧和雲端計算。

新冠病毒也反映出基因療法的重要性與日俱增，這有助於科學家確定病毒的傳播方式。疫情蔓延之下，需要快速做出診斷，這也使得可攜式基因測序儀的需求猛增。基因療法可望推動醫療模式的根本轉變，投資者可多元化投資於相關企業來參與基因療法主題，以控制個別臨床失敗的風險。

(時報資訊)