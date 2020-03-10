動態隨機存取記憶體(DRAM)今年第1季價格正式止跌回升，第2季持續看漲，業者2月的營收大多交出不錯的成績，今早華邦電(2344)股價抗跌，下游記憶體模組廠品安(8088)挾著2月業績利多上攻，十銓(4967)等股價盤中也陸續翻紅。

市調機構集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望持續走揚，因宅經濟推升，以伺服器記憶體漲幅最大，有機會大漲2成。記憶體今年價價格預料逐季上揚，為相對明朗的產業。

華邦電2月合併營收37.26億元，月增1.16%，年增13.73%。華邦電預期今年上半年快閃記憶體市場供需平衡，下半年則是DRAM及flash(快閃記憶體)都有機會供不應求。

記憶體模組廠品安2月營收1.66億元，月增13.16%，年增率逾5成，達57.24%，公司表示主要因DRAM漲價及代工數量成長帶動。

記憶體模組廠宇瞻(8271)上周法說會即看好今年記憶體價格向上，預期第2季價格續漲，下半年可能供不應求；宇瞻特別提到，在遊戲機與伺服器強勁需求帶動下，DRAM價格今年可望一路走揚。宇瞻2月營收6.62億元，月增13.57%，年增率30.71%。

威剛2月營收月增30.07%至24.46億元，年增率為19.64%，主要係農曆春節後客戶拉貨力道未減，威剛表示，今年上半年DRAM及NAND Flash供給不足態勢確立，3月接單狀況持續增溫，第一季營運表現將逐月成長。

記憶體模組廠十銓科技2月營收4.41億元，與1月大致相當，旗下SSD、電競、工控銷售量均成長，公司預期DRAM及NAND Flash今年價格上漲，看準5G、資料中心、AI拉貨商機，將帶動整體營運逐季成長。十銓2月營收4.41億元，月增率0.47%，年減8.95%；1-2月營收8.8億元，較2019年同期減少17.83%。十銓指出，儘管受疫情影響業績，預期景氣復甦遲早之事。

創見(2451)2月營收11.28億元，月增率5.55%，年增率3.88%。創見預期，2020年原料跌價循環預料進入尾聲，創見將適時調整採購及存貨政策，提升庫存水位、爭取有利的貨源。

(時報資訊)